Blauwe verkeersmaandag in Utrecht: ruim 70 kilometer file rond de stad, A27 afgesloten na ongeluk

Xander de Buisonjé zingt dit jaar De Grootste Kerstboom ‘aan’

Een traditie wordt in ere hersteld: bij het ontstekingsfeestje onder De Grootste Kerstboom in IJsselstein treedt weer een landelijk bekende artiest op. De laatste keer, nog vóór corona, was dat Lee Towers. Op 10 december aanstaande luistert zanger Xander de Buisonjé het evenement op.

24 november