Blikseminslag in Utrechts gezondheidscentrum, maar ‘the show must go on’

Hagelbuien, hevige windstoten en onweer teisteren Nederland de gehele dag. Zo ook in Utrecht, bij Gezondheidscentrum Hoograven sloeg rond 11.00 uur de bliksem in.

Het was even schrikken in het gezondheidscentrum, toen vanochtend de bliksem insloeg in het pand. ,,Het was een enorme klap. Je voelde het pand trillen alsof er een mini-aardbevinkje was”, vertelt Ivo Richaers, bestuurder van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU).

Spitsuur

Ook bovenin het pand sloeg de mensen de schrik om het hart. ,,Boven ons zitten allemaal woningen en daar zijn mensen onwel geworden. Zij bellen ons, dus wat dat betreft was het spitsuur.”

En dat terwijl de verbinding er door de blikseminslag uit lag. Hoe heeft de zorginstelling dat dan op weten te vangen? ,,Het probleem met internet hebben we opgelost door hotspots aan te zetten op onze telefoons en de noodlijn heeft een tweede noodverbinding, die je voor spoed altijd kan bereiken. Ja, the show must go on.”

Driedubbele pech

Sinds 14.40 uur doet de telefooncentrale van het gezondheidscentrum het weer. ,,Het werkt niet zo snel als normaal, maar we zijn nog in de lucht”, vertelt Richaers. ,,Nu hopen dat het zo blijft, anders is het wel echt driedubbele pech.”

Volledig scherm Reizigers halen natte voetjes op het stationsplein in Baarn na een flinke hoosbui. © Caspar Huurdeman

Dakpannen en natte voetjes

Op wat wateroverlastmeldingen na en een tak op de weg in Maartensdijk is het verder rustig in de regio Utrecht wat betreft het noodweer. Vanochtend vroeg vlogen wel dakpannen van een woning in Hoevelaken, nadat de bliksem daar was ingeslagen. En op het stationsplein in Baarn kregen mensen natte voetjes.

Tussen 12.00 en 16.00 uur was opnieuw code geel van kracht, volgens het KNMI trokken toen felle (onweers)buien over Midden-Nederland.

