Bloemenzee op plek waar meisje (7) omkwam bij busongeluk: 'Mijn moederhart huilt’

Utrechtse school in shock na zwaar verkeerson­ge­luk waarbij meisje (7) overleed: 'Het is heel verdrietig'

Bij een ernstig ongeluk met een stadsbus op de Vleutenseweg in Utrecht is vrijdagochtend een 7-jarig meisje om het leven gekomen. Een jongetje (5) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee wonen beiden in Utrecht en gingen naar de Taalschool, een school voor nieuwkomers in de stad.