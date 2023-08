Blokjes in meer dan 100 smaken: eerste veganistische kaasmarkt van Nederland gehouden in Utrecht

Utrechter na twee jaar in zijn woning opgepakt voor meerdere plofkraken in Duitsland

De verdachte van meerdere plofkraken in Duitsland is zaterdagmiddag aangehouden door de politie in zijn woning in Utrecht-Noord. Dat meldt de politie in een bericht op hun website. Twee jaar lang wist de verdachte uit handen van de politie te blijven, totdat politieagenten hem plots op zijn balkon zagen zitten.