Bobbie speelt voor ‘t laatst eigenwijze Floor uit populaire serie: ‘In mijn ogen doe ik altijd maar wat’

Even bellen voor dit interview gebeurt tijdens een leerpauze: waar Bobbie in De regels van Floor een basisschoolleerling speelt die in dit laatste seizoen bijna naar de middelbare school gaat, is ze in het echte leven een 5 VWO leerling van 16 jaar en moet ze flink blokken voor de eerste toets van haar toetsweek: maatschappijleer.