Boer Gert S. : ‘Ik heb geen branden gesticht, ik heb mijn dieren niet vermoord’

Tuinvogel­tel­ling voor dummies: hoe houd je mus en merel uit elkaar?

20:30 Was dat daar in de tuin nou een koolmees of een pimpelmees? Op 25 en 26 januari vindt de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming plaats. En omdat dat tellen wellicht niet zo eenvoudig is als het lijkt, geeft Utrecht Natuurlijk een avondcursus Vogels tellen voor dummies.