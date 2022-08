Boer wijkt nét iets te ver uit: trekker op zijn kant in de greppel

column Zelfs in Italië leiden alle wegen naar Utrecht, ziet Jerry

Uitgerekend op de dag dat ik een stukje schreef over de abortuskliniek in het Vrelinghuis aan de Biltstraat en de christelijke zeloten die daar uit naam van hun Here Jezus kwetsbare vrouwen staan te intimideren, las mevrouw Goossens dat datzelfde Vrelinghuis een eeuw geleden de woning van Truus en Frits Schröder was.

10 augustus