Boeren bij distributiecentrum Jumbo om burgemeester Nieuwegein petitie aan te bieden

Het zou gaan om zo ongeveer vijftig trekkers. Volgens een woordvoerder van de gemeente willen de boeren een petitie aanbieden aan burgemeester Backhuijs en is de burgemeester om die reden ook ter plaatse.



,,We zijn geïnformeerd dat ze naar Nieuwegein kwamen om deze petitie aan te bieden. We weten niet wat erin staat, maar de burgemeester is die kant op gegaan. De sfeer is oké. We hopen dat het hierbij blijft’’, aldus een woordvoerder. Rond 23:30 zijn de boeren nog steeds aanwezig.