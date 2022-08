Boeren grijpen internationaal wielerevenement La Vuelta aan voor massale actie: ‘Zal niemand ontgaan’

Bestuurder raakt gewond na botsing tegen verkeers­licht op Utrechtse­weg

Op de Utrechtseweg ter hoogte van de Jordaanlaan in Zeist is rond 08.40 uur een ongeluk gebeurd. Een voertuig is tegen een verkeerslicht aangereden. De bestuurder kwam bekneld te zitten en is door de brandweer uit het voertuig geholpen.

11:00