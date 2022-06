Boeren trekken naar stadion Utrecht toe uit protest tegen stikstofmaatregelen

Door heel het land protesteren boeren. Zij zijn het oneens met de maatregelen die minister Van der Wal vorige week aankondigde om de stikstofuitstoot in Nederland met 40 procent te verminderen. Vooral boeren zijn daar de dupe van.

Provinciehuis

Gisteren werden al verschillende snelwegen geblokkeerd door trekkers en ook vandaag is het raak. De boeren trekken naar stadion Galgenwaard in Utrecht toe om daar rond het middaguur te protesteren.

In eerste instantie waren de boeren van plan om richting het provinciehuis te trekken, maar daar stak de provincie Utrecht een stokje voor. ,,We vangen daar Oekraïense vluchtelingen op en om voor niet teveel commotie voor de deur te zorgen, hebben we stadion Galgenwaard als alternatief aangewezen. Zij waren gelijk erg gastvrij en hebben een deel van de parkeerplaats vrij gesteld”, vertelt woordvoerder Jytte Reichert.