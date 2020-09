Boerkaverbod nauwelijks overtreden: slechts twee meldingen in Utrechtse bus en tram

Het aantal reizigers dat met gezichtsbedekkende kleding in de tram of bus stapt in de regio Utrecht is beperkt. In de eerste vijf maanden van dit jaar maakten chauffeurs van vervoersbedrijf U-OV hier twee keer melding van.

Sinds 1 augustus 2019 geldt het ‘gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding’ in het openbaar vervoer. Het zogenoemde boerkaverbod geldt ook voor ziekenhuizen, gemeentehuizen en onderwijsinstellingen. Uit een overzicht van vervoerders in de regio Utrecht blijkt dat het bijna niet voorkomt dat passagiers instappen met een boerka, nikab, bivakmuts of integraalhelm.

Zeven keer

Tussen augustus en december 2019 werden chauffeurs van U-OV zeven keer geconfronteerd met reizigers van wie het gezicht niet zichtbaar was. In één geval heeft de vrouw die instapte op verzoek haar gezicht getoond aan de buschauffeur. Bij één melding betrof het twee reizigers. Op de lijnen van Syntus is één reiziger aangesproken door de chauffeur en heeft daarna de bus weer verlaten.

,,In geen van de gevallen is de situatie geëscaleerd’’, stelt provinciebestuurder Arne Schaddelee (CU, openbaar vervoer) in een memo aan Provinciale Staten. De gedeputeerde zegde de Staten eerder toe periodiek te rapporteren over de aantallen reizigers in het openbaar vervoer met gezichtsbedekkende kleding.

Politie

Schaddelee deed zijn toezegging vorig jaar september in een debat waarin de fractie van de PVV opriep het ‘boerkaverbod’ actief te handhaven. Zodra iemand met gezichtsbedekkende kleding in zou stappen, moest de politie gebeld worden door de chauffeur. Agenten zouden de passagier dan bij de eerstvolgende halte uit de bus of tram kunnen halen.

De oproep van de PVV werd destijds weggestemd door een meerderheid van Provinciale Staten, omdat de wet niet voorschrijft dat de politie in alle gevallen moet worden ingeschakeld. Dat is afhankelijk van de situatie.

Volledig scherm © AD Graphics

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.