Boodschap begrepen: Mirjam en Sandra laten hun leven niet verpesten door MH17

Ik heb veel telefoontjes gepleegd met lood in de schoenen. De meeste ben ik alweer vergeten. Eén legde een zó grote knoop in mijn maag, dat ik er nog vaak aan moet denken.



Dat telefoontje deed ik vrijdag 18 juli 2014. Het was met Piet Ploeg in Breukelen, die we tegenwoordig kennen als voorzitter van de stichting Vliegramp MH17. Hij verloor zijn broer, schoonzus en neef in de ramp. Maanden nadien zou hij me vertellen over de crematie die erop volgde: bij twee kisten stonden drie foto’s. Want van zijn broer Alex was geen spoor meer gevonden.



Maar dit wisten we beiden nog niet, toen de telefoon overging en Piet opnam.