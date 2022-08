Boswachter Corien waarschuwt automobilisten voor onvoorzichtige reeën: ‘Ze zijn blind door de liefde’

Meer dan 100.000 reeën lopen er naar schatting in Nederland. Normaal gesproken zie je ze niet zo vaak, maar in de zomer is dat anders. In de bronsttijd, zoals dat heet, worden de dieren wat onvoorzichtiger en kun je ze in bosrijke gebieden ook op de weg tegenkomen. De natuurbeheerder roept bestuurders op om goed op te letten en de snelheid te matigen in natuur- en bosgebieden. Boswachter Corien Koreman legt uit.

Wat gebeurt er met reeën in bronsttijd?

,,In de bronsttijd zijn de mannetjes ontzettend hitsig en op zoek naar vrouwtjes. Tijdens deze jacht concurreren ze onderling met elkaar en worden ze wat minder voorzichtig. Bijvoorbeeld met het oversteken van de weg. Ze zijn dan letterlijk een beetje blind voor de liefde.”

Wanneer is de bronsttijd?

,,Het weer heeft daar een kleine invloed op, maar normaal gesproken in de maanden juli en augustus.”

Waar in de regio Utrecht en Amersfoort moeten we oppassen op de weg?

,,Reeën zitten overal in bosrijke gebieden, dus dat is ook het antwoord. Reeën worden veel vaker gezien in deze tijd, omdat ze elk moment willen benutten om zich voort te planten.”

Quote Je wilt niet hebben dat er een ree op je motorkap klapt. Maar het is natuurlijk ook diep treurig als zo’n dier doodgere­den wordt Corien Koreman

En dus belanden ze ook weleens in het verkeer in deze tijd van het jaar. Wat kun je doen om een aanrijding te voorkomen?

,,Het belangrijkste is dat we ons gewoon aan de geldende regels in de natuur en in het verkeer houden. Je wilt dat de dieren alle ruimte krijgen, om ervoor te zorgen dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het belangrijkste is je eigen veiligheid. Je wilt niet hebben dat er een ree op je motorkap klapt. Maar het is natuurlijk ook diep treurig als zo’n dier doodgereden wordt.”

Wat kan je doen als je een dier hebt aangereden?

,,We hebben een meldpunt voor aangereden wild. Die zijn bevoegd in het bepalen of een dier nog te redden valt. Het is altijd goed om te melden als zoiets gebeurt, zowel bij de terreineigenaar, als bij de politie.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.