Boswachter Tim is razend populair: ‘Ik kom dan wel op tv, maar ben nog steeds dezelfde jongen’

6 december Een simpele, bijna zestig jaar oude papieren ster. Voor de meesten is het niets meer dan dat, maar voor oud-Utrechter Fred de Neijs (58) is het de ultieme herinnering aan de jaarlijkse kerstperiode met zijn ouders en broertje in zijn ouderlijk huis in de Lange Koestraat in de Domstad. ,,Dit jaar is de ster nog specialer, omdat mijn vader onlangs overleden is en ik mijn moeder niet kan zien.”