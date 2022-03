Boswachters Utrechts Landschap roepen op: houd rekening met broedende dieren in natuurgebieden

Blijf op de wandelpanden, houd je hond aan de lijn en laat geen afval achter. Dat is de boodschap van de boswachters. De dieren in de natuurgebieden zijn in het broedseizoen extra kwetsbaar en hebben een plek nodig waar ze zich kunnen terugtrekken. Door je aan de regels te houden, kunnen de dieren in alle rust hun jongen groot brengen.

Ongestoord broeden

,,Het hele voorjaar zijn wandelaars in feite op kraamvisite in de natuur”, zegt boswachter Jacqueline van Dam van Utrechts Landschap. ,,Helaas zien we nog regelmatig honden loslopen waar dat niet mag of dat mensen sluippaadjes nemen. Dit zorgt voor verstoring van bijvoorbeeld reekalfjes die in deze tijd van het jaar erg kwetsbaar zijn of vogels die op de grond broeden.”