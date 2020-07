Bouwvakker gewond bij ongeval op bouwplaats in Zeist

Nieuwegein­se shorttrack­ster Liduina viel ruim 18 kilo af: ‘Voor mij begint een nieuw leven’

16:30 Één wereldtitel heeft de Nieuwegeinse Liduina Verbeek (28) alvast op zak: de Gold’s Gym World Challenge. Ze verloor in vier maanden tijd bijna 18 kilo. Nu droomt ze van die andere titel in haar oude liefde shorttrack: de olympische in 2022 in Beijing.