Boze automobilist met pech spuugt medewerker Rijkswaterstaat in gezicht

In een blog legt de medewerker van Rijkswaterstaat uit dat hij na aankomst bij de kapotte auto met een bloedchagrijnige chauffeur te maken kreeg. De man vond dat hij al veel te lang stond te wachten op hulp en reageerde dat af op Grevenstuk.



Nadat de weginspecteur had uitgelegd dat een berger onderweg was en dat de man even geduld moest hebben, kreeg hij de vraag naar zijn hoofd geslingerd ‘wat dat allemaal zou moeten kosten’.

Terwijl Grevenstuk rustig uitlegde dat het verplaatsen van de kapotte auto niets zou kosten, ging het van kwaad tot erger met zijn gesprekspartner.



‘Voordat ik er erg in heb, stormt de oude man opeens op me af. Hij begint te schelden en te vloeken en maakt me uit voor van alles en nog wat. Als ‘toetje’ krijg ik een dikke fluim in mijn gezicht’, schrijft Grevenstuk in de blog.

Vernedering