Boze boeren steken hooibalen in brand naast A12 bij De Meern, vuur geblust met water uit giertank

Utrecht in 1870 Emanuel was één van de eerste fotografen van Utrecht (en hij maakte deze bijzondere foto)

Emanuel Aron van Blitz was een van de eerste professionele fotografen in Utrecht: sinds 1859 vervaardigde hij talloze portretten en stadsbeelden in de stad en daarbuiten. Zoals een prachtfoto met zicht op twee bruggen en Bierhuis De Hoop, gemaakt rond 1870.

26 juni