Boze buurman blokkeert vrachtwagen Picnic: ‘Klanten worden hier mogelijk de dupe van’

Een vrachtwagen van boodschappenbezorgservice Picnic in Nieuwegein is vrijdagmiddag urenlang geblokkeerd door een bus die voor de uitgang was geparkeerd. Picnic maakt zich zorgen. „Door de blokkade komen bestelde paasboodschappen mogelijk te laat.”