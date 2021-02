Theo (81) kreeg maar geen uitnodiging voor coronavaccinatie, nu blijken de vaccins in regio Utrecht op

‘Bomenwacht Amelis­weerd’ schroeft controles op: nu twee keer per dag op pad

21 februari De ‘bomenwacht’, een groep vrijwilligers die iedere dag een ronde maakt door natuurgebied Amelisweerd om erop toe te zien dat er geen bomen gekapt worden, gaat vanaf maandag twee keer per dag op pad. Aanleiding is de onderhoudswerkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert in het gebied. De actiegroep wil er zeker van zijn dat er niet stiekem begonnen wordt met de kap van bomen.