Toerist kan weer naar Spanje, maar komt toch naar onze regio: ‘Angst om te vliegen, ook door oorlog’

Column Een klein onderbuik­je roerde zich, maar in Houten overheerst het ‘wir schaffen das-ge­voel’

Het was een uitje naar lang vervlogen tijden, het bezoek deze week aan het oude pand van het Utrechts Nieuwsblad in Houten. Vijftien jaar staat het al grotendeels leeg. Nu dronken potentiële nieuwe bewoners koffie uit een plastic bekertje bij de receptie in de hal. Daar waar ik dagelijks in en uit liep, daar waar ik mijn vrouw heb leren kennen.

9 april