Brand in Vleutens kassencomplex waar caravans en auto’s staan gestald, oorzaak nog onbekend

Productie van poliovac­cin in Bilthoven stilgelegd na besmetting medewerker

Bilthoven Biologicals, het laboratorium waar vaccins worden gemaakt, legt de productie van hun poliovaccin per direct tijdelijk stil. Aanleiding is de vondst van het poliovirus in het rioolwater en de besmetting van een medewerker van het bedrijf.

9 december