Brand in Vleutens kassencomplex waar caravans en auto’s staan gestald

Drie brandweerwagens kwamen ter plaatse. Het complex betreden was te gevaarlijk, meldt Veiligheidsregio Utrecht. Daarom kon het brandweerpersoneel alleen blussen vanuit de buitenkant van het gebouw. Door de snelle opschaling van de brandweer was het vuur binnen afzienbare tijd onder controle. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Over de omvang van de schade is en de oorzaak van de brand is momenteel niets bekend.