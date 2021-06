Britt (17) twijfelt nog: omni- of polyseksueel? ‘Maar het is fijn om te weten dat je wordt gezíen’

Het moet een feestje worden, als dinsdag het regenboogzebrapad bij theater Aan de Slinger en college De Heemlanden in het centrum van Houten officieel wordt onthuld. Er zullen regenboogvlaggetjes hangen en er wordt een regenboogtaart aangesneden. Burgemeester Gilbert Isabella spreekt een paar woorden, er is muziek en leden van dansgroep Shine treden op. De boodschap is duidelijk: ook in Houten hoort iedereen erbij en mag je zijn wie hij, zij of hen is.