Familie van de vermiste Kim Roording (48) houdt hoop: ‘Dankbaar dat zoveel mensen mee zoeken’

column Muziek terwijl u prikt: Johann Sebastian Bach begeleidt ons vrolijk uit de pandemie

9 mei Precies een jaar geleden viel me op dat het standbeeld van Herman Berkien op het Ledig Erf was opgesierd met een mondkapje. Dat was toen nog heel wat, zo’n kapje. We waren niet verplicht die dingen te dragen en we zagen daar ook het nut niet zo van in. Het had mij wel leuk geleken, als één van Hermans lijfspreuken op zijn kapje had gestaan: ‘Humor houdt gezond’.