Rottigheid uithalen onder het Bollendak in Utrecht? Dan heb je meteen tien handhavers in je nek

Extra bankjes, schoner water en betere heidesoor­ten: Heidetuin krijgt opknap­beurt

Natuurbeheerder Utrechts Landschap gaat de Heidetuin in Driebergen-Rijsenburg opknappen. Dat is ook hard nodig: van de ongeveer vijfhonderd heidesoorten die er ooit hebben gestaan, zijn er nog zo’n honderd over.

14 oktober