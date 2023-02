Selfies, bloemen én kattenvoer: Geert Wilders als een ster onthaald op Nieuwegeinse markt

,,Wat gaat er gebeuren? Komt Máxima op bezoek?,” vraagt een man met een Nike-pet. Bij de ingang van de markt staan tientallen mensen te wachten. Klokslag 14.00 uur arriveert de zwaarbeveiligde autokaravaan. Een vrouw juicht, telefoons gaan omhoog.

Een lijfwacht opent de autodeur en Geert Wilders stapt uit. De meute dringt zich naar voren. Mannen met oortjes houden de mensen op afstand. Stuk voor stuk mogen ze naar voren komen voor een handdruk, een praatje én een selfie.

Bucketlist

,,Dit stond op mijn bucketlist,” vertelt Sandra. ,,Ik ben zo blij dat het is gelukt. Hij is gewoon een geweldige man. Ik woon hier in Nieuwegein. Toen ik zag dat Geert kwam dacht ik: nou moet het gebeuren.”

Sandra vervolgt. ,,Die mevrouw daar heeft de foto gemaakt. Ik ken haar eigenlijk pas net.” De vrouw in kwestie heet Jacqueline. Zij is eveneens groot fan. ,,Hij zegt wat wij denken. Een man naar mijn hart. Die selfie met Geert stuur ik straks naar mijn kleinzoon.”

Volledig scherm Nieuwegeinse PVV fan ontmoet haar grote idool. © Mel Boas

Nieuwegein is één van de plaatsen die Wilders aandoet op zijn campagnetour voor de provinciale statenverkiezingen van woensdag 15 maart. Jacqueline weet al welk vakje ze aankruist op het stembiljet. ,,Kernenergie en het stoppen van de asielstroom zijn voor mij belangrijke onderwerpen. Op de plek waar ik woon zijn net asielzoekers gekomen. Ik wil dat het stopt. Maar dat kun je niet hardop zeggen, dan word je aangepakt.”

Ruk naar links

Hoewel Nieuwegein tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen onverwacht een ruk naar links maakte. Voelt Wilders zich zaterdagmiddag toch bijzonder welkom op de Citymarkt in het centrum. ,,Het is een warm bad. Ik ontmoet ontzettend veel lieve mensen. Dit is natuurlijk niet de hele bevolking van Nieuwegein maar het zegt wel wat. Ik hoor duidelijk dat mensen het écht spuugzat zijn.”

Provinciale staten bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer. Daarom gaat de PVV-campagne grotendeels over het functioneren van Kabinet Rutte. Stem ze weg, is de boodschap op de flyers. Daarin zit volgens Wilders het verschil met concurrenten op rechts zoals BBB en JA21. ,,Een stem op de PVV is de enige stem op het politieke einde van Kaag en Rutte. Wij helpen dit kabinet niet aan een meerderheid in de Eerste Kamer.”

Kattenvoer

Een mannelijk bewonderaar brengt kattenvoer naar het campagne-evenement. Het geschenk is bedoeld voor Pluisje. De wit-roodharige poes van Wilders vierde afgelopen donderdag haar tiende verjaardag.

Martine van der Velde volgt het spektakel van een afstand. Zij is lijsttrekker van de PVV in de provincie Utrecht. ,,Ik kreeg deze kans en besloot er helemaal voor te gaan. Schreeuwen vanaf de zijlijn is makkelijk. We hebben al genoeg stuurlui aan de wal. Ik wil dat er wat verandert.”

Met het onvervalste PVV-geluid hoopt Van der Velde de kiezers in grote getale naar de stembus te lokken. ,,Wij willen meer huizen voor onze eigen mensen, stoppen met het normaliseren van de Islamitische cultuur en een einde aan de klimaathysterie.”

Uithaal naar Kaag

Sigrid Kaag. Die naam valt opvallend vaak op de markt. In een interview met AD omschrijft de D66-leider en vicepremier het beperken van migratie als een ‘onuitvoerbare wens’. ,,Dit interview toont aan waarom dit kabinet door en door verrot is,” reageert Wilders. ,,Kaag zegt dat het beperken van immigratie onbeschaafd is. Zij is werkelijk van een andere planeet. Weet je wat onbeschaafd is? Dat je een asieltsunami toestaat, terwijl Nederland daarvoor de prijs betaalt. Wij willen minder asiel en immigratie. Het geld wat we daarmee besparen kunnen we uitgeven aan herstel van de koopkracht, betere zorg én lagere belasting.”

Volledig scherm Geert Wilders kreeg verschillende cadeaus van zijn bewonderaars, waaronder een Belgisch bierpakket. © Mel Boas

