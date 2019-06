Brand geblust bij rijstwafelfabriek in Veenendaal

Volgens de VRU hebben alle aanwezigen het pand veilig kunnen verlaten. Wat er precies in brand stond, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de VRU ging het om een brand op de eerste verdieping. ,,Omdat het een complex pand betreft, sturen we extra brandweerwagens die kant op.”

Of het gaat om een brand in de fabriek zelf, of in het naastgelegen kantoorpand, is niet duidelijk.