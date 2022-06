Brand in apparaat bij printerbedrijf IJsselstein veroorzaakt veel rook

Flexwonin­gen en dorpsge­sprek­ken: CU/SGP en CDA sluiten coalitieak­koord in Lopik

Flexwoningen voor groepen die snel woonruimte nodig hebben, dorpsgesprekken met inwoners, optimale digitale dienstverlening maar ook persoonlijk in contact blijven met burgers. ‘Een zelfstandige, kleinschalige organisatie die nabij is’: daar wil de nieuwe coalitie CU/SGP en CDA in Lopik op inzetten, zegt ze in haar vrijdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord.

