Brand in dak Diakonessenhuis Zeist: patiënten niet in gevaar

Vuilniszak­ken en dozen vol spullen: inzameling voor slachtof­fers aardbeving in Zeist loopt als een trein

Zeistenaar Ramazan Cildir (35) reed maandagavond in zijn auto naar huis, toen hij het nieuws hoorde over de aardbeving in zijn Turkse geboortestad Gaziantep. Hij besloot een inzameling te houden via zijn bedrijf Mr. Carwash in Zeist. Inmiddels loopt de actie als een tierelier. ,,Het is ongelooflijk hoeveel aandacht en liefde er is. Ik sta versteld.”

17:00