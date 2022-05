Brand in meterkast van thuiskwekerij aan Operettelaan in Utrecht

Geestelijk welzijn scholieren gedaald tijdens coronacri­sis, blijkt uit onderzoek van de GGD

Uit de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd van 2021 blijkt dat meer scholieren mentale gezondheidsproblemen hebben in 2021, dan voor de coronaperiode, in 2019. In de regio Utrecht nam het percentage jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problemen toe van 11 procent in 2019 naar 15 procent in 2021.

24 mei