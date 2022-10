Brand op 17de verdieping aan Stationsstraat in Utrecht geblust

Dit is hoe het komt dat de jeugd in een dorp als Lopik zoveel meer rookt dan jongeren in de grote stad

Groei je op in een dorp in plaats van de stad Utrecht? Dan is de kans twee keer zo groot dat je al jong je eerste sigaret opsteekt. Uit onderzoek van Independer komt naar voren dat jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar op het platteland méér roken dan in de stad.

6 oktober