Brand op zolder in woning in Wijk bij Duurstede, huisdieren in veiligheid gebracht

Supporters FC Utrecht en Volendam met elkaar op de vuist, onderlinge irritatie bij Utrecht­fans groeit

Supporters van FC Utrecht en Volendam zijn zaterdagavond met elkaar op de vuist gegaan. Na afloop van de Eredivisiewedstrijd tussen de ploegen liep het in het centrum van Volendam uit de hand. Op beelden is te zien dat een grote groep supporters met elkaar op de vuist gaat, een aantal mensen belandt daarbij zelfs in het water.

13 november