Brand verwoest vijf appartementen in Veenendaal, bewoner van dak gered

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:13 Om 20.00 uur worden er speciale rondleidingen in de Domtoren gegeven. Een gids zal vertellen over de Domtoren in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt stilgestaan bij de oorlogsdreiging, die niet alleen grote gevolgen voor het leven en stad, maar ook voor de toren had. Er zal worden verteld over de rol van de toren gedurende die jaren en de gebeurtenissen die plaatsvonden op en rond de Domtoren en het Domplein. Voor de rondleidingen is een reservering verplicht.