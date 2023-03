Brandje met knal voor woning bij winkelcentrum Vleuterweide

Bij een woning tegenover winkelcentrum Vleuterweide in Vleuten is vanavond tumult ontstaan toen er voor de deur een klein brandje ontstond. Omwonenden hoorden een luide knal.

De politie houdt er daarom rekening mee dat er een brandbare, explosieve stof voor de deur is gelegd bij het huis aan de Moersbergen. Daarom wordt nu onderzocht of er opzet in het spel is. Gelet op de aard van het incident wordt daar rekening mee gehouden. In de buurt wordt met speurhonden gezocht. De hondenbegeleiders concentreerden zich op het park rond speeltuin Vleuterweide. De schade bleef beperkt.

Omwonenden hebben een auto weg zien wegrijden, vermoedelijk een BMW. Tijdens het incident waren er mensen in de bestookte woning, maar niemand raakte gewond. Een buurtbewoner zegt dat hij wakker werd van een luide knal. ,,Ik dacht meteen - het was rond 22.30 uur denk ik - als dit vuurwerk is, gaat het minstens om een cobra.’’

Een bewoonster van de Buiten de Burchten zegt dat de brandweer rap na de knal ter plaatse was. Ook de politie rukte met meerdere eenheden uit, agenten droegen kogelwerende vesten. Het busvervoer over de aanpalende busbaan Vleuterweide kon ondanks de politieafzettingen gewoon doorgaan. ,,Zoiets lees je in de krant, maar het is gek als het dan bij je overburen gebeurt. Ik ken de bewoners niet, maar het lijkt me beangstigend om mee te maken.’’

De politie zette de straat af met linten. Op het wegdek werden resten van het projectiel dat is afgegaan afgedekt met pionnen en handschoenen. Dat was om te voorkomen dat de regen sporen uit zou wissen. Buurtbewoners wordt opgeroepen hun camerabeelden te delen. Ook de woning die doelwit was, heeft een deurbel waarop mogelijk te zien is wie het op het huis had gemunt.

Volledig scherm De politie deed de hele avond onderzoek rond de woning. © Foto AD

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.