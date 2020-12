Brandweer bevrijdt persoon uit drie meter diepe bouwput in Veenendaal

column In coronatijd is de ster van Bethlehem een vaccin, maar die ster verliest veel van zijn glans

3 december De donkere dagen voor kerst zijn donkerder dan gewoonlijk. Normaal zijn die sombere, gekrompen dagen alleen draaglijk in het voorzicht van een warm samenzijn met vrienden en familie. Hoewel een glaasje glühwein (of gewoon een bokbiertje) en een bitterbal op een verwarmd terras het bezwaarde gemoed ook al een opkontje kan geven. En ja, dit jaar moeten we dat allemaal missen. De kroegen zijn dicht, de restaurants serveren maaltijden die je godbetert zelf in de magnetron moet pleuren en of we van Jaap van Dissel kerst mogen vieren in een gezelschap van enige omvang is nog lang geen uitgemaakte zaak.