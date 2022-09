Brandweer geeft na twaalf uur blussen sein ‘brand meester‘ in congrescentrum Nieuwegein

UPDATEBij het congrescentrum aan de Blokhoeve in Nieuwegein is woensdag een grote uitslaande brand ontstaan. Vijf mensen zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het bluswerk in Nieuwegein duurde tot 2.40 uur ‘s nachts.

De brand ontstond rond 14.30 uur tijdens werkzaamheden aan het dak. Tientallen brandweerwagens uit Nieuwegein en omgeving waren sindsdien urenlang onafgebroken ingezet om het vuur te blussen. Doordat de vlammen zich ook hebben verspreid tussen de spouwmuren, hebben brandweerlieden de grootste moeite om het vuur onder controle te krijgen.

Twaalf uur blussen

Pas na twaalf uur lang blussen werd het sein brand meester gegeven. Woensdagavond rond 21.00 uur was een grijpmachine aan het werk om wanden van het congrescentrum te slopen, zodat beter tussen de muren geblust kan worden. Eerder werden ook al gaten in de wanden van het congrescentrum gemaakt, om beter in de spouw te kunnen blussen.

,,Het is een lastige brand om te blussen, omdat het vuur al behoorlijk in de spouwen en dakbedekking is gaan zitten”, zegt woordvoerder Danny Volmer van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij verwachtte dat de brandweer voorlopig nog wel bezig zou zijn met bluswerkzaamheden aan het pand.

Nagekeken personen

Vlak na het uitbreken van de brand zijn vijf mensen nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. Dit betrof werknemers die op het dak bezig waren, toen hier de brand ontstond. Geen van hen is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis vervoerd. Verder deden zich bij de brand geen persoonlijke ongelukken voor.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren zo’n vierhonderd mensen aanwezig in het pand, omdat een bijeenkomst gaande was van Vilans, een kennisorganisatie voor de zorg. Iedereen is veilig buiten gekomen.

Plots het lokaal uit

,,Wij waren net begonnen aan de tweede workshopronde, toen we opeens het lokaal uit moesten”, vertelt een medewerker van Vilans. ,,Die ontruiming verliep heel rustig en netjes, er was zeker geen paniek. We konden allemaal naar het parkeerterrein, waar de rook zichtbaar was. Later werd dat erger en kwamen er ook vlammen bij. Wij zijn vervolgens naar huis gegaan, om plek te bieden aan de hulpdiensten.”

Ondertussen werd de vaccinatielocatie Beursfabriek in Nieuwegein gesloten. Volgens de GGD regio Utrecht was vanwege het bluswerk de locatie niet meer bereikbaar.

Volledig scherm De brand zit in de spouwen van het dak © Regio Nieuws Utrecht

Plots het lokaal uit

,,Wij waren net begonnen aan de tweede workshopronde, toen we opeens het lokaal uit moesten”, vertelde een medewerker van Vilans gisteren. ,,Die ontruiming verliep heel rustig en netjes, er was zeker geen paniek. We konden allemaal naar het parkeerterrein, waar de rook zichtbaar was. Later werd dat erger en kwamen er ook vlammen bij. Wij zijn vervolgens naar huis gegaan, om plek te bieden aan de hulpdiensten.”

Intussen werd de vaccinatielocatie Beursfabriek in Nieuwegein gesloten. Volgens de GGD regio Utrecht was vanwege het bluswerk de locatie niet meer bereikbaar.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.