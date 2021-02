Brandweer over het ijs naar brand op woonboot in Breukelen

Ronald McDonald Huis start petitie: ‘Geef ouders en hun zieke kind een plek dicht bij elkaar’

12 februari ‘Provincie Utrecht, geef ouders en hun zieke kind een plek dicht bij elkaar’. Met deze slogan is het Ronald McDonald Huis in Utrecht vrijdag een online petitie gestart. Die moet het provinciebestuur op andere gedachten brengen over de komende verhuizing van het Ronald McDonald Huis.