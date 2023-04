Brandweer rukt met meerdere wagens uit naar grote brand in Nieuwegein, vuur snel onder controle

Amber komt op voor mbo-studenten in strijd om titel Miss Diversity Nether­lands: ‘Juist déze groep is nodig’

Amber de Bie (18) is een dame met een missie. Ze staat in de finale van Miss Diversity Netherlands en strijdt voor een betere positie van mbo-studenten. ,,Juist deze groep is nodig om onze maatschappij draaiende te houden.”