Brandweer rukt uit voor felle brand in lunchroom-bakkerij Overvecht

Deze gemeente wil een ‘toiletamb­te­naar’, want er zijn te weinig openbare wc’s

Wie in Zeist of Nieuwegein hoge nood heeft, bevindt zich in een moeilijke situatie. Beide plaatsen scoren heel ondermaats op het aantal openbare wc’s. Dat blijkt uit onderzoek van de Maag, Lever en Darm Stichting.

25 november