Brandweer waarschuwt voor droge natuur: kijk uit met stukken glas en sigarettenpeuken

Alina (57) staat klaar om voor vluchtelin­gen te tolken: ‘Goeiemor­gen klinkt in het Oekraïens als vies woord’

Ze tolkte tijdens het EK Voetbal in Charkov. Toen er kinderen uit Tsjernobyl werden opgevangen in Nederland. En ook nu rekent de Houtense Alina (57) erop dat ze het heel druk gaat krijgen. De geboren Oekraïense heeft zich laten inschrijven bij een tolkencentrum. ,,Je vormt als tolk de brug tussen een vluchteling en de hulpverlening. Dat is een schakel is van essentieel belang.’’

18 maart