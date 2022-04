Brandweer Zeist haalt vrouw uit huis vol met rook

Man die vorig jaar zelfgemaak­te ‘nepbom’ achterliet bij station Utrecht Lunetten vrijgespro­ken

Een 42-jarige man die vorig jaar een zelf geknutselde ‘nepbom’ achterliet bij station Utrecht Lunetten, is vrijdag vrijgesproken door de rechter. De ‘bom’ was een surprise voor een vriend, die de man in alle haast op het perron heeft laten staan. Hij had volgens de rechter niet de intentie om anderen te laten geloven dat het knutselwerkje daadwerkelijk zou ontploffen. De man is wel veroordeeld voor het vernielen van een hek, drugsbezit en, zoals dat juridisch heet, wederrechtelijke vrijheidsberoving.

1 april