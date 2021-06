Brandweerman bouwt storm die over Leersum trok na met Lego: ‘Dit gebeurt niet elke dag’

De valwind die in Leersum vrijdagavond een groot spoor van vernieling aanrichtte, is in Lego vereeuwigd. Brandweerman Evert de Graaf uit Houten bouwde in vier uur tijd de schade na. Mét omgevallen bomen, beschadigde woningen en brandweerlieden.

Hij maakt al jarenlang allerlei bouwwerken van Lego, maar een incident als de valwind in Leersum afgelopen week had de Houtenaar nog nooit meegemaakt. Huizen en auto’s raakten zwaar beschadigd en ontelbare bomen vielen tegen huizen of over de weg heen.

,,Het was complete chaos. Vlak voor Leersum was er nog niets aan de hand. Er waaide nog geen blad van de boom. Maar zodra we Leersum inreden, was het een bende”, vertelt De Graaf over de valwind.

Niet standaard

Voor hem reden genoeg om de verwoestende storm na te bouwen met legosteentjes. De Graaf en zijn collega André Overeem zijn al zeventien jaar actief met IncidentenCity, bedacht om het werk van de brandweer op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen met behulp van legosteentjes.

,,Het incident in Leersum was te bizar voor woorden”, stelt De Graaf. ,,Niet eerder, in de 38 jaar dat ik brandweerman ben, heb ik zoiets meegemaakt. Het maakte op mij veel indruk. Elk kind heeft van de gebeurtenis in Leersum gehoord. Het was zo bijzonder te noemen, dat ik het ook maar heb nagebouwd met Lego.”

Voor IncidentenCity zoekt De Graaf incidenten die ‘niet standaard’ zijn. ,,De valwind was allesbehalve standaard. Dit gebeurt niet elke dag. Als je kinderen vraagt wat de brandweer doet, zeggen ze al snel ‘katten uit bomen redden’ of ‘brandjes blussen’. Maar dit doen we ook. Door het incident na te bouwen met Lego, kunnen we kinderen op een heel laagdrempelige manier leren wat het werk van de brandweer inhoudt.”

Volledig scherm De situatie na de valwind in Leersum, nagebouwd door Evert de Graaf. © Evert de Graaf

