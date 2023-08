Brede welvaart inwoners Utrecht lager dan landelijk gemiddelde

Laura Aarts was klaar met topsportle­ven­tje, maar is nu wereldkam­pi­oen: ‘Het was gewoon op’

Twee jaar geleden speelde Laura Aarts (26) nog in het derde team van UZSC in Utrecht. Ze was klaar met topsport. Na een belletje van bondscoach Evangelos Doudesis besloot ze echter om terug te keren in Oranje. Vrijdag was ze beslissend in de strafworpenserie die Nederland de wereldtitel opleverde.