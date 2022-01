‘Breukelaar (67) gedood bij uit de hand gelopen inbraak’

Paddy (64) ruimt netjes op rond nijntje­plein­tje: ‘Voor elkaar zorgen, altijd blijven lachen en genieten’

Paddy Fox (64) is bezig met het schoonmaken van de perkjes voor zijn huis op het Nijntjepleintje. Het afval gooit hij in de berm in de hoop dat er uit de zaadjes nieuwe planten groeien. De veertien perken op het plein worden door de bewoners zelf bijgehouden. ,,Eerst deed ik het alleen, maar nu doen we het met elkaar.’'

26 januari