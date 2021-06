Brian (28) stak bewaker neer en overgoot hem met hete olie: ‘Ik hoorde stemmen, ze zeiden: doe het’

Een zitting in de Utrechtse rechtbank nam donderdagmiddag een bizarre wending. De 28-jarige Brian N. werd halverwege de zitting door agenten in een mentaal verlamde staat in een rolstoel de zaal uitgeduwd. Justitie eist acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de gedetineerde, omdat hij op nieuwjaarsdag in de gevangenis in Nieuwegein een bewaker met hete olie overgoot en neerstak. Bij een andere bewaker probeerde hij de ogen in te drukken.