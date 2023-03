Briesende Frans van Seumeren zoekt kleedkamer FC Utrecht op na wanvertoning tegen Go Ahead Eagles

Na nederlagen tegen Spakenburg (KNVB-beker), Fortuna Sittard en een gelijkspel tegen NEC, maakte FC Utrecht vandaag wederom een slechte beurt. Het thuisduel met Go Ahead Eagles eindigde in 1-2.

Een ruime, overtuigende overwinning behalen op Go Ahead Eagles. Dat hadden ze zich bij FC Utrecht ten doel gesteld, na weken waarin het elftal van Michael Silberbauer een tamelijke povere indruk achterliet. Hoe anders was de realiteit vandaag in Galgenwaard. Die zo zoekende ploeg van de Deen blameerde zich tegen Go Ahead Eagles, dat via Willum Willumsson in blessuretijd de winnende maakte (1-2).

De blik in de ogen van de FC Utrecht-baas Frans van Seumeren na afloop was veelzeggend. Na een tweede helft, waarin hoogtepunten zo zeldzaam waren als water in een woestijn, leefde bij hem zichtbaar het besef dat zijn club weer wat krediet had verspeeld bij de achterban. En dat liet hij de spelers na afloop weten. Briesend zocht hij hen op in de kleedkamer.

Een paar halve kansen daargelaten, zoals die voor Tasos Douvikas in de slotfase, hadden ze nooit echt aanspraak kunnen maken op een driepunter tegen Go Ahead Eagles. Laat staan een vlammende driepunter. Eenvoudigweg omdat opnieuw te veel op papier bepalende spelers, zoals Jens Toornstra en Zakaria Labyad, hun stempel niet konden drukken.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

VAR ziet strafschop, arbiter Bos niet

De eerste helft was het aanzien al nauwelijks waard in Galgenwaard, waar supporters van beide clubs op fraaie wijze stilstonden bij de slachtoffers van de tramaanslag die vandaag precies vier jaar geleden plaatshad in Utrecht. Meest bijzondere moment vormde een beslissing van scheidsrechter Alex Bos.

Hij besloot Go Ahead Eagles géén penalty toe te kennen nadat een inzet van Isac Lidberg overduidelijk op de handen van de invliegende Feyenoord-huurling Ramon Hendriks terecht was gekomen. In tegenstelling tot de VAR, die voor een strafschop pleitte, zag Bos er blijkbaar geen kwaad in. Op die beslissing kwam hij later terug.

Michael Silberbauer begrijpt boosheid Van Seumeren Michael Silberbauer zei de boosheid van Van Seumeren wel te begrijpen. ,,Hij is emotioneel. De eigenaar is teleurgesteld en dat begrijpen we. Iedereen is teleurgesteld”, vertelde de Deense trainer. ,,Het is lastig. We zitten in een fase waarin je alles 100 procent moet doen. We moeten als groep hechter worden en meer van elkaar verwachten.”

De 1-1 tussenstand halverwege vertelde het verhaal van een wedstrijd waarin amper iets gebeurde voor beide doelen. De 1-0 van topscorer Tasos Douvikas, volgend op een knap passje van spaarzaam lichtpuntje Othmane Boussaid, was goed beschouwd een van de eerste keren dat er gevaar ontstond. Andersom was dezelfde conclusie van toepassing op de treffer van Oliver Edvardsen, kort voor de pauze. Hij profiteerde van balverlies van Sean Klaiber.

De slotsom voor FC Utrecht na de derde gênante thuisnederlaag op rij: op weg naar de play-offs om Europees voetbal rest voor Silberbauer nog behoorlijk wat repareerwerk. Lukt dat niet, dan dreigt ook dit seizoen in mineur te eindigen.

Volledig scherm Willumsson viert zijn winnende treffer © ANP

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.