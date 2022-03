Broer één steekt broer twee in zijn nek: broer drie grijpt in en moet óók voor de rechter verschijnen

30 jaar lang is familie bang dat man (62) iemand wat aan doet. En dat gebeurt: hij steekt eigen broer neer

Als twee broers spullen verkassen tussen het huis van hun moeder en een garagebox gebeurt precies waar de familie al dertig jaar doodsbang voor is. Broer nummer drie probeert één van hen te vermoorden. Dat het slachtoffer nog leeft, mag volgens medici een wonder worden genoemd. Omdat alle vitale delen in de hals maar net werden gemist. Millimeterwerk.

23 maart