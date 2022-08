Brug in binnenstad van Utrecht groot deel van september gesloten

Elektri­sche bussen trillen Utrechters hun bed uit: ‘Hoelang houdt mijn huis dit nog vol’

Niet alleen bewoners van de Burgemeester Reigerstraat ervaren overlast door de trillingen die elektrische bussen in de binnenstad veroorzaken. Op zeker vijf plekken in Utrecht hebben inwoners last van bevingen in hun huis. ,,De kozijnen kraken ervan.’’

