Brutale verkoper aan de deur vraagt om warme maaltijd in Rhenen

Bij de politie kwamen tussen 18.00 en 21.00 uur meerdere meldingen binnen over de verkopers. Eén melder gaf aan dat een verkoopster het binnen no-time al voor elkaar kreeg een glas cola in handen te krijgen.



Een uur later had zij honger, was ze haar eten vergeten en vroeg vervolgens of ze een warme maaltijd kon krijgen. De bewoner weigerde dit.



De politie controleerde uiteindelijk drie van de vier verkopers van het energiebedrijf. Bij hun leidinggevende is melding gemaakt van de brutale gang van zaken. Deze heeft de politie laten weten in gesprek te gaan met de medewerkers. Wat de andere meldingen precies waren, is niet bekendgemaakt.